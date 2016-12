Bergoglio recomienda no celebrar misa en la Ermita del Cerro

Cardenal Bergoglio

La Agencia Informativa Católica (AICA), en su resumen de noticias del día 12 de octubre, informa que el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Jorge Mario Bergoglio, recomendó a los sacerdotes porteños "no celebrar la Eucaristía" en la ermita del Cerro, de la localidad salteña de Tres Cerritos, a donde acuden miles de fieles, porque ese acontecimiento de fe popular no cuenta con el aval de la Iglesia.Tras citar la "Declaración sobre la cuestión del Cerro", que el 23 de junio difundió el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, y su presbiterio, el purpurado porteño sugiere "vincularse previamente con el párroco del territorio en el que se encuentren o con las autoridades del arzobispado de Salta".

El arzobispado de Salta advierte en ese texto que "sobre la base de los elementos disponibles a la fecha no podemos avalar como verdad objetiva los acontecimientos extraordinarios que son presentados como originantes de la convocatoria ni de aquellas que se relatan como ocurridas en ella".



Tampoco se puede "avalar ni estimular la concurrencia" a la ermita del Cerro, porque "la convocatoria, los mensajes que allí se imparten y todo el desarrollo de la misma están fuera de la conducción pastoral".



"En cambio, debemos decir que, en las actuales circunstancias, se trata de una actividad de iniciativa particular en el marco de una organización civil, sin reconocimiento ni inserción en la actividad orgánica y oficial de la Iglesia Católica de Salta", subraya.



No obstante aclarar que "estas observaciones nada juzgan sobre las intenciones ni la vida interior de las personas convocantes ni de las asistentes", la curia salteña invita a los fieles a "participar y a crecer en la vida espiritual en los múltiples servicios que ofrece diariamente la Iglesia Católica en parroquias, capillas, asociaciones, movimientos, casas de formación y demás instituciones aprobadas".



Asimismo, expresa confianza en que "la oración de los fieles su propósito de crecer en fidelidad al ministerio sacerdotal en esta Iglesia particular confiada a la celestial tutela del Señor y la Virgen del Milagro".