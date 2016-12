Octorina Zamora niega que el abuso forme parte de la cultura wichí

Octorina Zamora

Zamora es dirigente de la comunidad wichi Honhat Le Les de Embarcación, sostiene que la relación sexual entre un hombre y una niña no es una costumbre ancestral. La mujer remarca que no se puede involucrar a toda una cultura en el caso de un aborigen que está detenido en Tartagal por embarazar a una menor.Tengo el privilegio de haberme criado en un pueblo indígena y mi opinión es que somos individuos libres y tenemos conciencia. Pero una cosa es que la familia de la niña aceptara que tuviera relaciones con un adulto y otra es decir que está bien visto culturalmente. Estaríamos justificando algo que no tiene que ocurrir. El abuso no es una costumbre ancestral. Creo que es un caso aislado, particular y muy vidrioso.Lo que a mí me inculcaron es que uno debe tener relaciones sólo cuando llega el matrimonio -o tuhuaiei-. Hasta entonces tiene que ser puro. La unión se da cuando los padres de un hombre y una mujer se ponen de acuerdo para probarlos. Entonces la pareja se va a vivir a la casa de la familia de la joven y hay que ver si están preparados para enfrentar la pareja. En este marco comienzan las relaciones sexuales.Esto sucede entre los 15 y los 20 años. Los hombres deben que demostrar si saben cazar y las mujeres si pueden tejer, entre otras tareas que los hacen aptos para traer hijos al mundo y agrandar el pueblo. Cuando tienen un bebé se van a otra choza. Esta metodología busca evitar la promiscuidad.Pueden variar, pero yo nunca he escuchado algo como lo que ocurrió en el caso de Tartagal.Es una chica de entre 9 y 11 años. Según nuestros mitos, no debemos tener relaciones sexuales prematuras. Y hay que pensar que los hombres, sobre todo los que están influidos por lo occidental, pueden seducir a un niño.El caso es muy complejo. Si es como me lo contaron, la madre aceptó la relación. Pero no está bien involucrar a todo un pueblo para justificar a una familia diciendo que es parte de nuestra costumbre.Si las mujeres indígenas aceptamos que una persona se tome de una cultura para avalar un hecho así, estaríamos retrocediendo. El sexo femenino es venerado porque mitológicamente tiene un lugar especial. Siempre hemos sido protegidas. Somos madres, fuente de la educación, del resguardo y debemos cuidar a los niños, que son el futuro de la humanidad. Los chicos no pueden estar vulnerables ante este tipo de cosas.Tenemos que preservar nuestra identidad, algo de lo que no se ocupa ninguna organización. Las religiones nos enseñaron que tenemos que dejar de lado nuestra cultura y nos dan nuevas creencias. Nos educan con cosas que no coinciden con lo que pensamos y lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias.El sistema educativo está vedando el derecho de los jóvenes, porque crecen con ideas foráneas. Así estamos llegando a la misma situación que cualquier pueblo, con los mismos problemas.Sobre todo los que vivimos cerca de los criollos estamos recibiendo constantes influencias. Por dar un ejemplo, nuestro pensamiento es que una persona con una experiencia de vida de 50 años puede enseñar muchas cosas más que un maestro bilingüe de 20. Los ancianos son los más sabios, los jóvenes tienen que aprender de ellos.